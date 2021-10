Maria Lina nega que esteja namorando seu assessor - Thiago Duran

Publicado 14/10/2021 14:59

Rio - Quatro meses após o falecimento de seu filho com o humorista Whindersson Nunes, Maria Lina afirmou que não pretende compartilhar fotos do pequeno João Miguel, que nasceu prematuro de seis meses. Em conversa com os fãs no Instagram, a influenciadora digitial explicou o motivo de não mostrar o rosto do neném.

"A foto do João é algo muito íntimo, tanto para mim, quando para nossa família. Não pretendo mostrar", declarou após ser questionada por um fã. Apesar da perda, a ex-noiva de Whindersson deixou claro que ainda tem desejo de ser mãe: "Não abro mão desse sonho por nada nem ninguém", afirmou.

Em outro momento, a estudante de Engenharia desabafou sobre a experiência de passar seu aniversário seu o filho: "A semana do meu aniversário foi desafiadora para mim.. Porque eu sabia que era para ter meu João comigo, então, me cerquei de pessoas que realmente me amam e fui muito forte, mais uma vez. Curti, dancei, brinquei, me diverti, porque é assim que o João queria me ver. Feliz", declarou.