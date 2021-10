Susana Vieira no Encontro - reprodução da TV Globo

Publicado 14/10/2021 14:34

Rio - Susana Vieira roubou a cena durante o 'Encontro', da TV Globo, desta quinta-feira. Sem papas na língua, a atriz abriu o jogo sobre sua vida pessoal ao responder perguntas dos fãs da plateia. Ela contou que não pretende mais casar, revelou casos virtuais na pandemia e até namoros com gays.

Uma pessoa da plateia quis saber: "Está casada ainda?". Susana logo rebateu: "Ainda, meu amor? Casei tanto que cansei. Não pretendo. Não sei se é por causa da idade que eu não casei mais. As pessoas de mais idade ficam em uma carência. Quando começou a pandemia eu não estava casada e isso foi bom. Porque passar uma pandemia mal casada ia ser horrível".

Em seguida, outra participante do programa perguntou: "Você alguma vez se apaixonou por alguém que conheceu virtualmente?". A atriz disse que sim. "Nessa pandemia eu tive alguns casinhos virtuais, mas fica tão chato. Sou a rainha dos gays. Tenho muito amigo gay. Tive muitos namoros [com] gays. Mas eu via que quando a pessoa não se manifestava, é porque me amava mas era gay. Quando acabar isso, não vai ter beijo. Tive 300 crushes gays na pandemia".

Susana ainda explicou o motivo de não ter um perfil em aplicativos de paquera. "Não porque eu tenho muito medo, porque sou muito famosa. Se eu não fosse famosa, eu não saia desses aplicativos."

Nada de dietas

Aos 50 anos, a atriz conta que não é adepta a dietas e cirurgias plásticas. "Eu não tenho nenhuma diferença com cirurgia plástica, nem com colocar boca. Mas com os outros, comigo eu tenho. Deus me ajudou. Eu sei que televisão é close. O brasileiro é muito ligado à juventude. Eu tive a bênção de ter uma genética boa e não abusar de nada que fosse químico. Deixei a velhice chegar. Eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que o que eu fiz foi ginástica, comer bem, como de tudo, nunca fiz dieta nenhuma. Adoro feijão com arroz, dobradinha, rabada", disse ela, que reforçou: "Não sou uma pessoa negativa. Tenho horror de gente que reclama".