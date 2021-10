Fernanda Medrado reencontra Liziane Gutierrez e Li Martins

Rio - Esta noite foi marcada por um reencontro de participantes de reality show. Fernanda Medrado, Liziane Gutierrez, Li Martins, JP Mantovani, Aritana Maroni e seu marido, Paulo, estiveram em um restaurante de São Paulo, na noite desta quinta-feira.

Fernanda Medrado participou do "Power Couple" e, em seguida, entrou em "A Fazenda 13". No entanto, ela não aguentou a pressão e desistiu do programa, dando lugar a Lary Bottino. Liziane Gutierrez também participou de "A Fazenda 13", mas foi a primeira eliminada. Li Martins e JP Mantovani estiveram no "Power Couple" com Medrado. E Aritana já participou de realities como MasterChef e Troca de Esposas.

