Thaila Ayalareprodução do instagram

Publicado 14/10/2021 20:11 | Atualizado 14/10/2021 20:12

Rio - Grávida de seis meses, Thaila Ayala publicou novas fotos exibindo sua beleza no Instagram, nesta quinta-feira. Na legenda, a atriz enumerou as dificuldades que tem enfrentado durante a gestação e revelou quantos quilos ganhou.

"Fazendo cara de plena, mas por dentro eu sou puro enjoo. Sim, estou quase no sétimo mês e sigo enjoada. E, sim, minha coluna já não aguenta mais o peso. Afinal, já são 10 quilos a mais. Sim, 10 quilos. Tem mais a azia, o refluxo que só me permite dormir praticamente sentada, o que complica minha coluna, uma bipolaridade louca, os músculos esticando me fazem contorcer de dor, os chutes na costela também, mas vou parando por aqui. Mas q eu tô cheia de vontade de pegar de jeito o “sujeito” que romantizou por tanto tempo a parada mais sinistra de tudo que eu já vivi… ahhhh isso eu tô!", escreveu ela.

Thaila espera seu primeiro filho, um menino que se chamará Francisco. O bebê é fruto da relação da atriz com Renato Góes.