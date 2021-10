Mãe de Yasmim Brunet se pronuncia após mais um capítulo da polêmica envolvendo a família Medina - Reprodução

Publicado 14/10/2021 17:58

Rio - A modelo Yasmin Brunet, casada com o surfista Gabriel Medina, se pronunciou, nesta quinta-feira (14), sobre as acusações da sogra Simone Medina e negou a existência de um possível vídeo íntimo seu.

A polêmica viralizou após um print de uma conversa de Simone Medina circular na web. Desafeto de Yasmin, Simone revelou ter um suposto vídeo da modelo fazendo sexo oral em um homem quando era adolescente. Yasmin, na tarde desta quinta-feira (14), negou a existência do registro e rebateu a sogra.

"Em respeito aos meus fãs e do Gabriel [Medina], eu quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade. Lutamos para sermos livres para fazer o que quisermos", iniciou Yasmin em desabafo no Instagram Stories.

A modelo seguiu lamentando os ataques que está recebendo nos últimos dias e continuou repudiando as mensagens que Simone mandou para Gabriel Medina sobre ela e a sua família. Segundo Simone, Yasmin e a mãe, a Luiza Brunet, são pobres de espírito e contam com um passado de "filme pornô, aborto e relacionamento homossexual".