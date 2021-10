Flamenguista, Dudu Nobre visita loja do time em aeroporto

Rio - Torcedor do Flamengo, Dudu Nobre aproveitou que ia viajar para visitar a loja do time de seu coração no Aeroporto Santos Dumont, na tarde desta quinta-feira. O sambista foi fotografado dando uma olhada nas camisas do rubro-negro e ainda posou para foto com um fã que também estava no local. Simpático, Dudu acenou para o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografado.

