Gil do Vigor posta foto com Plínio Vasconcellos: ’Saudades enormes’ - Reprodução Internet

Publicado 14/10/2021 14:00 | Atualizado 14/10/2021 14:03

Rio - Gil do Vigor compartilhou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece dando um selinho em Plínio Vasconcellos e mostrou que o relacionamento dos dois segue firme e forte mesmo à distância. "TBT com ele. Saudades enormes", escreveu o ex-BBB.

Gil está fazendo seu PhD nos Estados Unidos. Quando o ex-BBB deixou o país, Plínio chegou a fazer uma homenagem nas redes sociais. "Muito orgulho e admiração! Vai com Deus buscar todos os seus sonhos! O mundo é todo seu! Vigore!! Gratidão por todos os momentos juntos! Não é um 'adeus' e sim um 'até logo'", disse na ocasião.