Flávia Alessandra e Otaviano Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2021 10:45 | Atualizado 14/10/2021 10:45

Rio - Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtem viagem romântica no Egito para comemorar os 15 anos de casamento. Para comemorar, o apresentador postou um vídeo em que aparece dando um beijão no Instagram.

"Use essa música, coloque 30 fotos e deixe sincronizar...", escreveu ele na legenda do vídeo. "15 anos em 1 beijo e 30 fotos. Te amo, my love", completou o apresentador.