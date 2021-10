Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2021 09:22

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos de idade, interagiu com os fãs nesta quarta-feira e abriu o jogo sobre relacionamento. A atriz, que está prestes a estrear na Rede Globo, disse estar muito bem solteira ao ser questionada por fã.

"Quando pretende começar um relacionamento de novo?", indagou uma pessoa. "Eu acho que a gente não planeja muito isso, né? Mas, assim, se for para escolher, eu não pretendo (namorar) tão cedo. Eu estou muito bem sozinha", disse a jovem atriz, que ainda reafirmou a vontade de continuar solteira: "Minha primeira opção".

Com ex-namorados famosos, como João Guilherme e Leo Cidade, a atriz não fugiu ao ser perguntada se sentia falta de algum deles e relembrou um velho conselho. "Eu lembro que uma pequena atriz mirim quando tinha por volta de seus 14 anos disse que se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo e eu continuo levando em consideração os conselhos dela por mais que no meio do caminho tenha tido alguns imprevistos", completou.



Recentemente, a atriz foi apontada como affair do também ator André Luiz Frambach. Os dois foram vistos em clima de romance em praia, mas não assumiram namoro até o momento.