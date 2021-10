Bruna Linzmeyer medita na Praia do Arpoador

Rio - A atriz Bruna Linzmeyer, de 28 anos, aproveitou o finalzinho da tarde de quarta-feira para passear de bicicleta na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Em determinado momento, Bruna parou o passeio de bike, sentou na orla e meditou. A atriz estava sem a companhia da namorada, a DJ Marta Supernova. Em breve, Bruna poderá ser vista no remake de "Pantanal", na Globo.

