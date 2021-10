Yanka Barreiros - Reprodução

Publicado 15/10/2021 11:57

Rio - A famosa separação entre Pétala Barreiros e Marcos Araújo, do Villa Mix, tem tido muitos outros desdobramentos além dos processos judiciais. Ainda sem conhecer o filho caçula, Marcos também não faz mais parte da vida do filho mais velho, Lorenzo, de acordo com a família da influenciadora.

Em stories postados no Instagram, Yanka, irmã de Pétala, contou que o Dia dos Pais na escola tem sido constrangedor para o menino. "Nem mandar mensagem/ligação não faz, quem dirá ver. Infelizmente o Lorenzo sente, porque ele já tem noção. É muito constrangedor para uma criança passar por isso. O exemplo daqui de casa é o Lorenzo, que teve Dia dos Pais e ele queria fazer presente para o pai porque todas as crianças estavam fazendo. Minha mãe falou que o pai estava trabalhando, mas que ia mandar para ele. E quando chegou aqui em casa, ele falou que queria dar para o vovô. E quem vai lá na escola dele como pai? O meu pai não pode pegar esse papel de pai para ele, meu pai é vô. E olha que ele faz isso pra não ver a carinha dele lá chorando, constrangido", desabafou a influenciadora, que ainda fez um pedido.



"Por favor, escolas, tirem esses dias. Eu acho que tinha que ter o dia da família", disse.