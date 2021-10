Rafael Zulu e Aline Becker - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2021 14:56

Rio - Rafael Zulu usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (15), para anunciar o nascimento de Kalu, primeiro filho do relacionamento com Aline Becker.

"E o nosso Kalu Zulu chegou ao mundo às 6h57 da manhã de hoje. Cheio de energia, e enchendo a vida da gente de mais amor. Só agora consegui parar para dividir com vocês esse momento indescritível! Bem-vindo ao mundo, filhão. Você estava sendo muito esperado por nós e pela nossa família", afirmou o ator em seus Stories do Instagram.

O ator ainda aproveitou para se declarar para a companheira: "Meu amor, você é uma gigante... Que orgulho de dividir a vida com você". A mamãe também surgiu em seu perfil pessoal para comemorar a chegada do herdeiro. "Hoje, o 'oi, bom dia' tá ainda mais especial", escreveu a personal trainer na legenda do vídeo em que já posa com o pequeno Kalu no colo.

Além de Kalu, Rafael Zulu também é pai de Luiza, de 14 anos, fruto do relacionamento com Maria Clara Mesquita.