Duda Reis planeja encontrar Gui Araújo após o reality rural - Reprodução

Publicado 15/10/2021 14:57



fotogaleria Rio - A influenciadora Duda Reis usou seu perfil oficial no Twitter, nesta sexta-feira (15), para avisar aos fãs que vai conversar com Gui Araújo sobre a postura dele em "A Fazenda 13" quando o peão deixar o confinamento.Duda e Gui viveram um affair antes do ex-namorado de Anitta entrar no reality show da Record TV. Porém, segundo Duda, algumas pessoas que estão torcendo para que Gui se envolva com Marina Ferrari começaram a atacar a influenciadora.

"Aí preciso ler milhões de ataques de pessoas que se dizem fãs de alguns casais, como se eu tivesse algum poder sobre o que é feito num lugar que nem estou. Estou bem cansada de todo dia entrar no Twitter e ver um povo que nem me conhece descendo a lenha em mim por causa de shipper", iniciou Duda.

Em outro momento do desabafo, Duda Reis deu a entender que Gui Araújo não seguiu um combinado feito com ela antes do reality começar. "É fácil apontar o dedo, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Não quero receber ataques de fãs de não sei quem, não tenho nada com isso. Se eu e uma pessoa fizemos combinados que não foram seguidos (não por minha parte), não vou ficar me martirizando aqui fora", continuou Duda.

Ao ser questionada por um internauta sobre esperar Gui sair de "A Fazenda" para conversar, Duda afirmou que terá esse momento com o ex-affair. "Mas eu vou chegar. Acima de tudo temos uma história, sinto respeito por ele e tenho muito amor pela vida do Guilherme. Vou pontuar TUDO que acho que ele errou na casa, porque sou assim! Afinal, ele é uma pessoa que amo e ponto final. Independente de rótulos. Então que elas lidem.", desabafou.

Mas eu vou chegar. Acima de tudo temos uma história, sinto respeito por ele e tenho muito amor pela vida do Guilherme. Vou pontuar TUDO que acho que ele errou na casa, porque sou assim! Afinal, ele é uma pessoa que amo e ponto final. Independente de rótulos. Então que elas lidem. https://t.co/GXAVXadht4

— Duda Reis (@dudareisb01) October 15, 2021