Gil do VigorReprodução

Publicado 15/10/2021 16:02

Rio - Morando nos Estados Unidos para cursar seu pós-doutorado, Gil do Vigor não esqueceu a vida de celebridade. O ex-BBB foi convidado pela Disney para participar da estreia mundial de "Eternos", novo filme da Marvel estrelado por Angelina Jolie. O pernambucano celebrou a notícia e não esconde a animação para caminhar no tapete vermelho do evento, que acontece na próxima segunda-feira (18), em Hollywood.

“O vigor é grande, meu povo! E eu estou aqui emocionado pela oportunidade de viver esse momento, que para mim significa muito. É o nosso país ocupando estes espaços, somos nós brasileiros chegando longe e brilhando no mundo todo. É especial ver a potência e o impacto da cultura em todos nós. Viva a arte! Jamais a censura!", declarou Gilberto.

Com sua presença confirmada na première mundial da nova produção da Disney, o ex-brother garante que compartilhará cada momento com seus seguidores através das redes sociais.