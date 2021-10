Arcrebiano - Reprodução

Publicado 15/10/2021 17:38

Rio - Um mês após a estreia de "A Fazenda 13", Bil Araújo já perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram, indicando que o público não está curtindo a participação do ex-BBB no reality rural. No início da competição, o modelo contava com 6 milhões e 235 mil seguidores, mas nesta sexta-feira (15), foram contabilizados 6 milhões e 116 mil fãs, representando uma perda de 137 mil admiradores.

O desempenho do ex-brother é ruim até quando comparado com Nego do Borel, que foi expulso do reality da Record sob uma acusação de ter estuprado Dayane Mello. Até o dia 24 de setembro, o funkeiro registrava 11,9 milhões de seguidores e, alguns dias após a expulsão, o cantor chegou a ultrapassar a marca dos 12 milhões de fãs no Instagram.

Dentro do reality show, a situação de Arcrebiano também não é boa. Após a eliminação de Victor Pecoraro, na última quinta-feira, Erasmo Viana acusou o ex-"No Limite" de ser o culpado pela saída do aliado. O ex-marido de Gabriela Pugliesi não perdoou Bil, que imunizou Dynho Alves em vez do ator: "É palavra, é honra, é lealdade. Combina com a pessoa, chega e dá para trás? Isso para mim, é inaceitável", desabafou o modelo.