José Loreto e a namorada na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio - Agnews

José Loreto e a namorada na praia de São Conrado, na Zona Sul do RioAgnews

Publicado 15/10/2021 17:26 | Atualizado 15/10/2021 17:27

Rio - José Loreto e Bruna Lennon aproveitaram o dia de sol e foram à praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. No local, os dois fizeram a temperatura subir ainda mais ao trocarem beijinhos e carinhos na areia. O casal também posou para algumas fotos.

fotogaleria

Segundo o colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', os dois tinham terminado o namoro de um ano e seis meses em julho. No entanto, parece que José e Bruna reataram. Após serem vistos aos beijos em uma festa no Rio de Janeiro, no dia 08 deste mês, desta vez eles foram clicados no 'maior love' na praia.