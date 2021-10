Juju Salimeni - reprodução do instagram

Publicado 15/10/2021 16:50

Rio - Juju Salimeni exibiu toda sua beleza e boa forma ao publicar uma sequência de fotos de biquíni em uma praia de Tulum, no México, no Instagram. O bumbum redondinho e a barriga trincada da musa fitness chamaram a atenção. “Tulum vibes”, escreveu ela na legenda.

Os internautas logo elogiaram os cliques: "Maravilhosa", escreveu um. "Um corpo é um corpo, né?", destacou outro. "As mexicanas que lutem", brincou um terceiro.

Juju está no local acompanhada do novo namorado, Diogo Basaglia. Eles publicaram até fotos juntinhos nas redes sociais. Não houve um anúncio oficial sobre o romance, mas eles não deixam de publicar imagens no 'maior love'.