Apresentadora homenageou o marido nas redes sociaisReprodução

Publicado 15/10/2021 18:06

Rio - Nesta sexta-feira (15), o jornalista César Tralli se despediu do jornal ‘SP1’, em um momento emocionante, o jornalista foi aplaudido pela equipe e não conteve o choro. Sua esposa, Ticiane Pinheiro, prestou uma linda homenagem ao marido.

fotogaleria Em seu perfil do Instagram, Ticiane elogiou a postura do marido como profissional. “Parabéns meu amor por toda dedicação no seu jornal. Há 10 anos sou sua telespectadora e há 7 anos sua namorada/esposa. Você sempre fez tudo com muito amor e dedicação e por isso tem um público muito fiel. Você é de verdade, você é cativante, você toma a dor do próximo e tenta ajudar!!! Voe alto e mais sucesso para você! Te amo e estarei sempre aqui para te aplaudir”, escreveu ela.

O jornalista César Tralli sairá de férias e após seu retorno iniciará sua jornada no ‘Jornal Hoje’, atualmente comando por Maju Coutinho, que por sua vez, passará a apresentar o ‘Fantástico’, no lugar de Tadeu Schmidt, o novo apresentador do BBB22.