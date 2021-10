Flávia Alessandra - Reprodução

Flávia AlessandraReprodução

Publicado 15/10/2021 18:47

Rio - Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão completando 15 anos de casamento nesta semana. De férias no Egito, o casal tem postado fotos da viagem e mostrado que o amor está no ar em cada passeio pelos pontos turísticos do país.

fotogaleria

Nesta sexta-feira, Flávia postou fotos de maiô nas redes sociais. Na produção, ela aparece em uma embarcação vazia, diz que foi fotografada pelo marido e ainda conta que está sob o Rio Nilo. "No rio mais extenso do mundo, só nós dois. Foto por ele @otaviano", escreveu a atriz.

Confira: