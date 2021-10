Modelo falou sobre queda no número de seguidores - Reprodução

Publicado 15/10/2021 19:07

Rio - Em um desabafo feito nas redes sociais, nesta sexta-feira (15), Nana Gouvea revelou que perde seguidores todas as vezes que compartilha uma foto sensual em seu perfil. A modelo contou que soube por uma amiga que algumas esposas costumam bloquear esse conteúdo dos telefones de seus maridos.

"É inacreditável a quantidade de seguidores que eu perco no Instagram toda vez que posto uma foto mais sensualzinha", relatou.

"Uma amiga minha que cuida de Only Fans de duas famosas aí no Brasil me disse que as mulheres dos caras pegam o telefone deles e dão unfollow e até bloqueiam. É isso mesmo gente?", perguntou.