Fernanda Montenegro é a única inscrita para a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL) - Reprodução

Fernanda Montenegro é a única inscrita para a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL)Reprodução

Publicado 16/10/2021 13:56

Rio - Completando 92 anos neste sábado (16), Fernanda Montenegro foi celebrada por fãs e artistas nas redes sociais. Com mais de 70 anos de carreira, a dama do teatro foi a primeira latino-americana e única brasileira, até agora, a concorrer ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em "Central do Brasil". Atualmente, a atriz se prepara para ser eleita a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL).

fotogaleria

Nascida Arlette Pinheiro Monteiro Torres em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro é citada como uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Com uma lista extensa de trabalhos na TV, no cinema e no teatro, a artista já foi reconhecida internacionalmente ao receber o Emmy Internacional de melhor atriz, em 2013, além das inúmeros prêmios nacionais.

Sua filha, a também atriz Fernanda Torres, decidiu resgatar uma foto do baú para comemorar o aniversário da mãe. "Feliz aniversário, minha mãe. Que o Brasil, tão trágico, bruto e desesperado entenda, com gente como você, o quanto a arte e a criação podem fomentar amor, progresso e civilização. Evoé", declarou a artista em publicação no Instagram.

Patrícia Pillar também fez questão de honrar uma das maiores atrizes do Brasil com uma homenagem na rede social. "Fernanda Montenegro chega aos 92 anos, prestes a se tornar Imortal na Academia Brasileira de Letras. Já não era sem tempo! Sua arte e seu legado já são partes indissociáveis de nossa cultura e identidade. Te desejo muita saúde, D. Fernanda! Um beijo cheio de carinho e admiração", declarou.

O ator Lima Duarte, com quem Fernanda contracenou na novela "O Outro Lado do Paraíso", também registrou seus votos para a colega. "Meu amor, minha querida! Sou testemunha da sua incrível vocação. Nesses anos todos você tem sido uma atriz esplêndida, uma defensora dos atores, uma amiga do teatro e das artes. Eu te abraço, te saúdo, te beijo e te amo. Feliz aniversário", disse o veterano.



Maitê Proença, Débora Bloch e Letícia Sabatella foram outras que desejaram os parabéns para Montenegro através das redes sociais. A cantora Daniela Mercury usou o Twitter para celebrar o legado da atriz: "Ela é demais! E ilumina o mundo com sua arte, cultura, inteligência, talento e coragem. Uma grande inspiração para mim. Feliz Aniversário, amada Fernanda Montenegro! Parabéns", escreveu.

Confira as homenagens:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)