Bianca Andrade reencontra Flay e Mari Gonzalez em festa de aniversário surpresaReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2021 10:42

Rio - Bianca Andrade celebrou a chegada dos seus 27 anos, nesta sexta-feira (15), em grande estilo. A influenciadora, também conhecida como Boca Rosa, ganhou uma festa surpresa com direito à presença de Flay e Mari Gonzalez, com quem fez amiizade durante o "BBB20".

A empresária registrou, em seus Stories do Instagram, o momento em que chega ao restaurante onde foi surpreendida pelo marido, o youtuber Fred, com a presença de vários amigos. O trio de amigas "Flarianca" aproveitou o encontro para matar a saudade e colocar o papo em dia, além de compartilhar várias fotos da reunião.

Além da surpresa, a ex-BBB também recebeu uma homenagem do companheiro, com quem teve o pequeno Cris em julho deste ano. "Dentre tantas certezas acho que a maior delas é a certeza de que você é o amor da minha vida. Há um ano tínhamos alguns poucos planos, mas superamos as expectativas e hoje temos infinitos planos juntos, desde pensar no que iremos jantar hoje até onde iremos morar aposentados, velhinhos sarados depois de conquistar o mundo e viver tantos e tantos momentos que só crescem na nossa listinha de 'Coisas a fazer'", escreveu o apresentador.



"Mais um ano de sua vida e mais uma vez eu tenho a sorte de passar ao seu lado a hora zero do seu dia. Ontem, às 23h59, eu falei pra você fechar os olhos e durante 1 minuto desejar tudo que irá acontecer nesse seu novo ciclo, e não tenho dúvida que tudo o que você desejou irá se realizar, porque você é a pessoa mais determinada e especial que eu conheço e também porque eu estarei sempre ao seu lado pra realizar tudo isso", continuou Fred.

Nos comentários, Bianca se emocionou com a bela declaração do marido: "Eu fico aqui sem palavras, sem ar!! Eu te amo tanto, mozão! Tanto! Você é a minha dupla pra viver essa vida daora!! Quer dizer, agora somos um trio (por enquanto), nosso bondinho! Eu digo e repito todos os dias: sou loucamente apaixonada por você", declarou a influenciadora.