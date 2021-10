Sebastian Yatra e Simaria - reprodução do instagram

Publicado 15/10/2021 21:43

Rio - Simaria publicou fotos ao lado do amigo e cantor colombiano Sebastian Yatra no Instagram, nesta sexta-feira. Na legenda, ela o parabenizou pelo aniversário. No entanto, o que chamou a atenção na imagem foi o look arrasador da cantora, que usou uma saia que levava a fenda ao limite. "Meu, que roupa bonita. Mas cadê a calcinha Simaria?", perguntou uma fã.

Através dos comentários, alguns internautas também levantaram uma outra questão: um romance entre os dois. "Eu shippo, hein", comentou um. "Já podem ficar juntos. Estão lindos", publicou outro.

Recentemente, Simaria falou sobre a vida de solteira através do Instagram. "Sem futuro. Estou fazendo nada. Não se faz nada na pandemia. E tá recente, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro e ter muito cuidado".



A cantora anunciou o fim do seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig em agosto. Os dois tiveram dois filhos,Giovanna, de 9, e Pawel, de 5.