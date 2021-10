Danielle Winits e André Gonçalves curtem passeio romântico e caminham de mãos dadas em shopping - Ag.News/Dan Delmiro

Publicado 16/10/2021 12:01 | Atualizado 16/10/2021 12:01

Rio - O amor está no ar! Danielle Winits foi vista com o marido, André Gonçalves, durante um passeio no shopping, neste sábado (16). O casal apaixonado posou para fotos em clima de romance, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo estabelecimento. A atriz de 47 anos ainda aproveitou o dia para exibir a barriga sarada, esbanjando boa forma ao lado do companheiro.