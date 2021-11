Anitta e Bruno Montaleone - reprodução do instagram

Anitta e Bruno Montaleonereprodução do instagram

Publicado 28/11/2021 18:15 | Atualizado 28/11/2021 18:23

Rio - Bastou Anitta publicar uma foto agarradinha em Bruno Montaleone, que interpreta Matheus em 'Verdades Secretas 2', no Instagram, para os fãs torcerem por um affair entre eles. O ator marcou presença na festa da Poderosa, na noite de sábado, no Joá, na Zona Oeste do Rio, para divulgar uma marca de cerveja.

fotogaleria

Bruno postou o mesmo clique em sua rede social e ainda recebeu um elogio da cantora. "Gatoooo", escreveu ela na publicação. Os internautas, então, foram à loucura através dos comentários. "Eu shippo", escreveu um fã. "Anitta não perde uma", brincou outro. "Espero que vocês tenham se pegado", torceu um terceiro. "Mulher, tu não deixou esse boy passar não né? logo tu", quis saber mais um.

Assim que chegou na festa, o ator também registrou o encontro com a cantora. "Do nada, uma gata dessa”, escreveu o ex-namorado de Sasha Meneghel na legenda.