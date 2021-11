Natasha Dantas e o marido - Reprodução

Natasha Dantas e o maridoReprodução

Publicado 28/11/2021 16:49

Rio - Esposa de William Bonner, Natasha Dantas usou o Instagram, neste sábado, para falar sobre a quantidades de perguntas que recebe em relação a maternidade. A fisioterapeuta, de 55 anos, disse que entende a curiosidade dos fãs, mas faz mistério sobre o assunto.

"Vocês sabem que eu acho até engraçado o tanto de pergunta que me fazem a respeito disso. Fica parecendo aquela coisa de tia, que fica dizendo assim: 'Mas vocês estão namorando há tempo tempo... Vocês não vão casar?'. Aí a pessoa casa (e vem a pergunta): 'Mas vocês não vão ter filhos?'. E aí a pessoa tem um filho: "Mas um filho só? Não vai ter outro?", reclamou Natasha, que completou: "Gente, e as perguntas nunca acabam. Então, assim, ok, eu entendo a curiosidade de vocês, mas infelizmente vocês vão ficar curiosos", concluiu.

Vale lembrar que Bonner é pai dos trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, fruto de seu antigo casamento com Fátima Bernardes. O jornalista e Natasha são casados há três anos.