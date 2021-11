Luiz Fernando Guimarães recebe Fernanda Montenegro em sua festa - reprodução do instagram

Luiz Fernando Guimarães recebe Fernanda Montenegro em sua festareprodução do instagram

Publicado 28/11/2021 15:43

Rio - Luiz Fernando Guimarães completa 72 anos, neste domingo, e está comemorando seu dia em grande estilo: com uma festa em seu sítio, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Vários famosos foram prestigiar o evento, como: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Regina Casé e Evandro Mesquita.

fotogaleria

O ator mora no sítio com o marido, Adriano Medeiros e os dois filhos deles, Dante, de 10 anos, e Olívia de 8, que eles adotaram no ano passado. No Instagram, Adriano contou que fez um café da manhã surpresa para o marido. "Te amo. Feliz início do seu dia", escreveu ele.