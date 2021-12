Liziane Gutierrez tiveram briga séria nos bastidores de 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 18:21

Rio - Liziane Gutierrez usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (15), para alfinetar Lary Bottino, com quem teve uma briga séria nos bastidores de "A Fazenda 13" . A modelo comentou a polêmica em seus Stories do Instagram e se defendeu das acusações de que teria agredido a ex-participante do "De Férias com o Ex".