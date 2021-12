Peões brindam na última festa de A Fazenda 13 - Instagram

Publicado 15/12/2021 10:21 | Atualizado 15/12/2021 11:04

São Paulo - Rolou nesta terça-feira (14) a última festa de "A Fazenda 13". Como o programa já se encontra na reta final, os peões eliminados foram convidados para festejar com os finalistas - Arcrebiano Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes - na sede do reality show. O encontro, claro, gerou uma série de desentendimentos, com direito a agressões e ameaças de morte. Em meio a tudo isso, os eliminados também não se contiveram em falar de assuntos externos, o que colocou em xeque a blindagem da Record TV com os participantes confinados.

fotogaleria

Logo nos bastidores, antes mesmo de "A Fazenda 13" ir ao ar, Liziane Gutierrez atirou contra o rosto de Erasmo Viana um copo de bebida. Em seguida, a modelo fez o mesmo com Victor Pecoraro e ainda deu um soco e um tapa em Lary Bottino. Todos os agredidos pela socialite teceram críticas dentro ou fora do reality contra ela. A situação, de acordo com Gabriel Perline, colunista do Portal iG, foi tão grave que a produção da Record TV precisou intervir e separar os famosos para evitar que tudo piorasse. Por conta do episódio, Lizi, por sua vez, acabou sendo "expulsa", não obstante, impedida de participar da confraternização.

Não entendi a Lary Bottino não ter sido expulsa também. a Liziane falou em live que essa defensora do Gui Araújo jogou bebida e arranhou o rosto dela. E aqui com insinuação maldosa disse que faria mais do só bater #FestaAFazenda pic.twitter.com/frwkavSLbT — FOFOCANDO POP (@FofocandoPop) December 15, 2021

Por conta de todo o imbróglio nos bastidores, a transmissão da festa no Playplus chegou a atrasar alguns minutos. Depois que tudo foi normalizado, os peões aproveitaram a oportunidade para reencontrar e curtir a última noite com seus colegas de confinamento. Lary Bottino, por sua vez, não deixou de comentar a briga com Liziane. Em conversa com Gui Araújo, Dynho Alves e MC Gui, a influenciadora mostrou-se irritada com toda a situação. "Eu apanhei! Meu amor, se a produção coloca ela aqui eu mato ela. Qual é? Se mexe comigo eu corto com tesoura! Eu dou nela, hein! Pergunta para o Guilherme... teve uma festa que a gente foi em Floripa, pergunta o que eu fiz", disse ela, ameaçando de morte a ex-colega de confinamento.

Essa festa virou um enterro

Após isso, não demorou muito para que os peões abordassem outros assuntos externos. Mussunzinho, Erasmo e Thiago, por exemplo, não deixaram de comentar o status de relacionamento de Dynho Alves e Sthefane Matos. À situação, Viana resolveu contou que alguém "explanou tudo" para seu ex-parceiro de confinamento. Sabendo que MC Mirella pediu divórcio e resolveu sair da casa em que vivia com ele, o dançarino permaneceu boa parte da festa em silêncio e cabisbaixo. A câmera do Playplus em vários momentos mudou para outro canto da festa. Sthe, por sua vez, caiu no choro ao ficar sabendo que Victor Igoh não pretende continuar a relação com ela. A informação foi dada à peoa por Dayane Mello, que a acolheu no momento de fragilidade.

Mussunzinho, Thiago e Erasmo comentam a situação de Dynho #AFazenda pic.twitter.com/9PkF0wiL9u — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 15, 2021

Outra informação externa revelada aos confinados, também por Erasmo Viana, foi a morte de Marília Mendonça, que sofreu um acidente aéreo em novembro de 2021. À situação, o ex-namorado de Pugliese contava que foi eliminado no dia que o avião da cantora caiu. MC Gui, logo interrompeu o modelo e com gesto de decepção disse: "Ele não sabia disso". Erasmo, então, ficou sem reação. "Ah, é". Dynho, no momento, ficou boquiaberto com a informação. "Caralh*, mano", disse ele.

Demonizando a imprensa

Além de curtir a companhia um do outro, durante a última festa de "A Fazenda 13" alguns participantes "demonizaram" a imprensa ao reclamar de como foram retratados pela mesma durante o confinamento. Gui Araújo, por exemplo, aconselhou Dynho. "Quando sair, não ouça nenhum pau no c* falando sobre a realidade. Falaram um monte de coisa sobre mim, que eu estava mal e tal, quando pisei fora do programa não era nada disso". Erasmo corroborou. "Eu saí canceladasse. Foi uma semana das pessoas falando no meu ouvido. Mas relaxa, essa 'névoa' do programa passa rapidamente".

Dayane Mello foi outra peoa que reclamou de como foi recebida pela imprensa. Em conversa com Dynho Alves ela revelou. "Fica tranquilo, vai ficar tudo bem. No final, a gente sempre se reinventa. Vai dar tudo certo. A mídia me destruiu, se eu pudesse voltar no tempo nem teria entrado no programa. Eles podem vender o personagem que for, mas a gente sabe quem realmente somos", dissertou a modelo, que foi altamente criticada por sua postura e declarações controversas durante a temporada.