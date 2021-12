Bárbara Evans reclama de mudanças no corpo durante a gravidez - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans reclama de mudanças no corpo durante a gravidezReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 16:18

Rio - Bárbara Evans, 30 anos, decidiu bater um papo com os seguidores sobre sua gravidez. A modelo, que está esperando Ayla, fruto do casamento Gustavo Theodoro, falou como está sendo a preparação do parto da primeira filha.

fotogaleria

"A Ayla está prevista para o dia 22 de abril, mas eu estou achando que ela vai nascer antes. Vai ser cesárea, porém eu vou esperar ela me dar o sinal de que está pronta, entendeu? Então, eu vou esperar a bolsa se romper para fazer o parto", iniciou ela.

"Mas, caso passe do dia 22, como eu quero que ela nasça dia 23, aí eu vou marcar o parto para o dia 23, mas eu acho que ela vai nascer antes", completou Bárbara.