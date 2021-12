Fernanda Paes Leme - Reprodução Internet

Fernanda Paes LemeReprodução Internet

Publicado 15/12/2021 15:40 | Atualizado 15/12/2021 16:44

Rio - Fernanda Paes Leme, 38 anos, abriu o coração ao falar sobre processo de congelamento de óvulos. A atriz concedeu uma entrevista ao "PodDelas", comandado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, durante o papo ela revelou que o estresse a impediu de realizar o procedimento e que as cobranças que sofreu ao longo da sua vida para ser mãe tem total relação com o episódio. Além disso, por conta do congelamento que já estava agendado, Fernanda não conseguiu comparecer a "Fafora da Gkay".

"Eu não fui na 'Farofa da Gkay' porque foi exatamente o momento que decidi que ia congelar óvulo. Eu tinha feito os exames e comecei o procedimento, que não é muito agradável, de hormônio, você fica mexida", iniciou ela.

"Isso foi um assunto que me estressou tanto que eu não consegui congelar. Eu tentei as primeiras doses e não estava respondendo tanto. A gente preferiu parar e tentar ano que vem. Me prejudicou tanto essa cobrança de ir à festa, que eu deixei de lado. Foi por isso que não fui na festa da minha amiga e as pessoas precisam ter muito cuidado do que cobram dos outros", completou Paes Leme.