O cantor Maurílio e sua namorada, Luana Ramos - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 17:31

Rio - Após o cantor Maurílio, da dupla com Luiza, sofrer uma parada cardíaca , a namorada do artista usou suas redes sociais para pedir o apoio dos seguidores. Luana Ramos compartilhou uma foto em que surge sorridente ao lado do sertanejo e pediu orações pelo amado.

"Orem pelo Maurílio! Orem pela saúde e pela vida dele! O momento é de oração! Ele é forte, ele vai vencer. Ele já venceu! A vitória é Dele", declarou a jovem em postagem no Instagram. Nos comentários, a médica veterinária recebeu mensagens de carinho dos seguidores: "Vai dar tudo certo", escreveu uma internauta. "Ele vai sair dessa", afirmou outra pessoa.

Mauríio foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Jardim América na noite desta terça-feira (14), após sofrer uma parada cardíaca. De acordo com boletim médico, o cantor apresenta um quadro grave e faz uso de ventilação mecânica, não havendo previsão de alta hospitalar. Os shows que o artista realizaria ao lado de sua dupla, Luiza, no fim de semana foram cancelados, segundo informou a assessoria dos cantores.