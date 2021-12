Dynho Alves e Sthe - reprodução de vídeo

Publicado 15/12/2021 15:56

Rio - Sthe Matos e Dynho Alves se pronunciaram pela primeira vez sobre o relacionamento deles em 'A Fazenda 13', da Record TV. Os dois ficaram bem abalados ao saberem que estavam solteiros durante a festa final do reality rural, na noite desta terça-feira. Durante uma live (transmissão ao vivo), com Lucas Selfie e Lidi Lisboa, os dois negaram que havia algo a mais entre eles e reforçaram que tudo não passa de amizade. “Vou continuar mantendo tudo o que eu disse aqui: todo momento lá dentro foi puro carinho e amizade", afirmou ela.

Lidi, então, quis saber: "Vocês em algum momento perceberam que ficavam muito juntos? O Dynho não tinha tanta proximidade com outros peões...", destacou. A influencer explicou que devido a eliminação de outros participantes, eles ficaram mais próximos. "A gente ficou mais próximo depois da saída do Gui Araujo. Depois do que aconteceu, eu fiquei mais próximo. Então a gente ficou tudo mais junto, saiu a Day. Ficou eu, você e o MC Gui. E tinha o mesmo carinho, era a mesma coisa. O que foi mostrado comigo e o Dynho foi tudo diferente", declarou.

Abalado com a separação, Dynho revelou que entende a decisão de Mirella de dar um fim no relacionamento. "Eu falava dela o programa inteiro, toda hora. A gente combinava viagem, que todo mundo ia sair junto. Ela não gosta das pessoas chegarem e falar, não gosta de comentários negativos, quando ela lê algo que faz mal pra ela, ela age de forma diferente. Como foi passado tudo isso pra ela, não foi fácil. Ela tem uma cabeça que é: ela interpreta da forma dela. Eu faria igual [...] Nada foi além de amizade, carinho", disse.

She confessa que está surpresa com a repercussão de sua 'amizade' com o dançarino, mas que vai ficar em paz. "Foi um baque muito grande sair e ver isso. Eu não imaginava mesmo que tinham tomado essa proporção desse tamanho. [...] Vou arcar com as consequências. Deus escreve certo por linhas certas, tudo é um propósito de Deus", afirmou.

'Mão Ovelha'

Durante a live do eliminado, Sthe ainda esclareceu o que seria a 'mão ovelha' dentro da piscina. Após passar um vídeo em que a digital influencer conta para Aline Mineiro que pegou em alguma parte íntima do paulista, Lidi Lisboa quis saber o que seria "ovelha", código usado por ela na conversa. "A bunda! Passei a mão na bunda dele, não sei nem se ele percebeu. A partir daí, eu fiquei meio paranoica de alguém ter visto. Realmente, eu errei. Mas esse foi meu único erro nesse sentido e eu peço desculpa por isso", explicou a baiana. Lucas Selfie, então, brincou: "Sua bunda está peluda, Dynho?", sobre a comparação com a ovelha. Vale lembrar que os internautas acreditaram que a 'ovelha' era uma referência ao pênis do ex-marido de MC Mirella.



Proposta de trisal?



Na live, Sthe também explicou uma conversa que teve com Dynho na festa do dia 19 de novembro. Na ocasião, ela falou sobre ménage. O dançarino até chegou a mandar um recado para a ex-mulher. “Ô Mirella, Teté falou um negócio e eu fiquei interessado. E agora como que nós faz? Vamos fazer um..”. Logo depois, Sthe reforçou o convite: “Vamos testar”.

No bate-papo com Lidi e Lucas Selfie, a baiana disse que o público interpretou mal sua fala. "Eu tava compartilhando uma coisa do meu relacionamento. Uma coisa pessoal. Nada a ver falar. E, daí, eu perguntei se ele já tinha feito isso com a Mirella. Foi isso, esse momento. Não sei como o público interpretou", contou. Em seguida, a atriz perguntou se ela não estava propondo um trisal entre eles. "De jeito nenhum. Eu estava compartilhando uma coisa do meu relacionamento e perguntei: "Você já fez isso também?". "E eu falei que nunca fiz isso", esclareceu Dynho. "E você falou: 'Vou falar com ela também'", completou Sthe.