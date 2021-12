Rico Melquiades é o grande campeão de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 17/12/2021 07:48 | Atualizado 17/12/2021 08:27

Rio - O reality show "A Fazenda 13" teve sua final na noite desta quinta-feira e o ex-participante do "De Férias com o Ex" Rico Melquiades foi o grande vencedor do reality show e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Com 77,47% dos votos, Rico derrotou Bil Araújo, que ficou em segundo lugar com 18,83% e levou um carro 0 Km para casa. Solange Gomes ficou em terceiro lugar, com apenas 3,70% dos votos e Marina Ferrari ficou em quarto com 2,77% dos votos.

"Eu não estou acreditando, sério", comemorou Rico, que correu para abraçar a apresentadora Adriane Galisteu. "Calada vence. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Brasil". Adriane Galisteu brincou com o bordão de Rico. "A única coisa que você não fez foi ficar calado", disse a apresentadora. Rico concordou. "Ainda bem, deu certo", completou Galisteu.

Trajetória

A passagem de Rico Melquiades por "A Fazenda" foi marcada por muitas brigas e confusões. O participante brigou com todo o elenco e até mesmo a apresentadora Adriane Galisteu e o diretor Rodrigo Carelli levaram umas alfinetadas de Rico enquanto ele estava confinado no programa.

Rico teve amizade principalmente com as mulheres. Logo no inicio, ele ficou muito amigo de Erika Schneider, mas a ex-bailarina do Faustão foi eliminada na terceira roça, fato que deixou Rico muito abalado. Em seguida, Rico se uniu a Valentina Francavilla, Dayane Mello e Aline Mineiro. Eles formaram o chamado "G4". Mas, aos poucos, o grupo foi se desfazendo.

Rico e Dayane brigaram depois que o peão prometeu dar um poder da prova de fogo para Dayane Mello, mas na hora H deu o poder para Aline Mineiro. Em seguida, Aline e Valentina também brigaram com Rico quando o rapaz decidiu imunizar Mileide Mihaile na oitava roça do programa.

As peoas se sentiram traídas e o Rico chorou, dizendo que apenas tentou se defender. Rico e Aline logo se entenderam, mas Valentina Francavilla e Day seguiram brigadas com ele até a final. A relação com Day, inclusive, foi só piorando. E Rico começou a chamá-la de "cobra caninana".

As discussões entre os dois foram se tornando cada vez piores e culminaram no episódio em que Dayane cortou a jaqueta de Rico. Mesmo após ser eliminada, Dayane segue com a inimizade e alfinetou bastante o ex-amigo fora do reality show.

Rico também brigou com Solange Gomes logo na primeira roça do programa. Na discussão, Solange disse que Rico é "feio" e ele rebateu a chamando de "velha coroca". Em meio ao jogo, os dois chegaram a ser aliados até perto da final, mas trocaram ofensas e romperam de novo após Rico discordar de Solange, que começou a atacar Mileide citando a pensão que ela recebe de Wesley Safadão. Rico, então, citou que Solange é ex-Banheira do Gugu e chorou muito. A amizade chegou ao fim.

Com Tati Quebra Barraco a relação de Rico também foi de amizade no início, mas com o decorrer do jogo os dois entraram em pé de guerra. Tudo começou quando a funkeira se meteu em uma conversa em que não estava, atitude que Rico desaprovou.

Punições

Rico também tinha o costume de se vingar dos colegas provocando punições. A primeira aconteceu depois que ele recebeu sete votos na roça. Ele, então, provocou uma punição andando sem microfone pela sede e discutindo com os peões. "Da próxima vez quero 10 votos".

A segunda punição foi após a eliminação de Erika Schneider. O peão ficou irritado com as provocações dos colegas e jogou todo o pó de café no chão. A atitude de Rico provocou uma forte briga entre ele e Dynho Alves. Em seguida, ele também levou um banho de iogurte na cabeça dado por Victor Pecoraro.