Viih TubeReprodução

Publicado 27/10/2021 12:08

Rio - Viih Tube certamente faz dos limões, uma limonada. Vítima de 'hates' na internet há muitos anos, a influenciadora tem aproveitado para fazer graça em cima das zoações que fazem com ela. Agora, em clima de Halloween, Viih decidiu brincar com o fato de chamarem ela de órfã, já que no BBB 21, a influenciadora tinha o costume de chamar colegas de confinamento de 'pai'.

"O comeback da Órfã. E o meme vem pronto HAHAHA nesse Halloween decidi reproduzir alguns 'memes' meus. Começando pela órfã sem pais HAHAHA", escreveu Viih na legenda da publicação onde aparece reproduzindo o estilo da personagem principal do filme de terror de 2009.

Confira as fotos: