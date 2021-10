Giulia Be, Gabi Melim e Luisa Sonza se divertem em shopping na Zona Oeste do Rio - Ag. News

Publicado 27/10/2021 13:08

Rio - Giulia Be, Gabi Melim e Luisa Sonza aproveitaram a noite desta terça-feira para se divertir. As cantoras jantaram em um restaurante de um shopping na Zona Oeste do Rio. Ao perceberem que estavam sendo fotografadas, elas se empolgaram e fizeram várias poses para o fotógrafo.

Giulia Be escolheu uma calça larguinha, bota branca e um top que deixou sua barriga à mostra para a ocasião. Já Gabi Melim escolhe uma calça cheia de recortes. E Luisa Sonza usou uma saia preta e uma blusa com a foto da cantora Christina Aguilera estampada.