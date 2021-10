Adriana Birolli - Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 10:53 | Atualizado 27/10/2021 13:11

Rio - Adriana Birolli, de 34 anos de idade, arrancou elogios dos seguidores ao postar um clique de biquíni no Instagram nesta terça-feira. A atriz, que está no ar na reprise de "Império", relembrou uma viagem recente à Ilha Bela, no litoral paulista.

"Estou na vibe de lugares paradisíacos… Que vontade de viajar", revelou a atriz, que ainda fez uma pergunta aos seguidores. "E pra você, qual é um lugar paradisíaco?", questionou ela.

Nos comentários, a atriz recebeu elogios. "Maravilhosa", elogiou uma seguidora. "Que espetáculo", ponderou outra pessoa. "Que corpão", postou um terceiro.