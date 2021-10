Anitta - Reprodução Internet

Publicado 26/10/2021 15:19 | Atualizado 26/10/2021 15:20

A cantora Anitta está confirmada para se apresentar na festa Chá da Alice, evento que será retomado no dia 30 de dezembro no Rio de Janeiro.



Esta será a primeira edição do Chá da Alice após o período de isolamento social em decorrência da atual pandemia da Covid-19. Anitta se apresentará no Tivoli Park, que fica no estacionamento do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca. A venda dos ingressos inicia nesta semana.