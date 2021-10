Dayane anuncia fim de parceria com Rico para outros peões - Reprodução

Publicado 26/10/2021 14:39 | Atualizado 26/10/2021 14:51

Rio - Dayane Mello joga apenas com Aline Mineiro agora. A modelo rompeu a aliança com Valentina e Rico em 'A Fazenda 13'. Em conversa com a ex-panicat na manhã desta terça-feira (26), Dayane afirmou que ela é sua única prioridade no jogo. Para justificar, ela disse que se irritou com Rico e a forma como ele trata Tati Quebra Barraco.



“Vou te falar uma coisa que está me incomodando muito. Eu vou me afastar do Rico. Porque o que ele está fazendo com a Tati eu não acho bonito. Lá na dinâmica, aqui na frente de todo mundo. Amiga, respeito é tudo”, disse Dayane.

Aline tentou acalmá-la, sem sucesso. "Mas os dois baixaram o nível. Ambos, né? Ele começou, mas os dois desceram", afirmou. Dayane, então, disse que não estava na briga, mas na dinâmica, pediu para que Rico parasse e ele rebateu, pedindo que ela não pedisse para ele parar.

“Eu vou me afastar da Valentina e do Rico. Por quê? Porque eu não quero brigar. Não quero chegar o momento de sair desse programa e ter ele como meu inimigo. Isso fica entre eu e você. E hoje eu volto priorizando só você. Porque, pra mim, eu passei do limite", disse.