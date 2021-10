Lica (Manoela Aliperti), Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira) e Benê (Daphne Bozaski) - Fábio Rocha / TV Glovo

Lica (Manoela Aliperti), Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira) e Benê (Daphne Bozaski) Fábio Rocha / TV Glovo

Publicado 26/10/2021 15:07

Rio - A partir desta terça-feira (26), 'As Five' será exibida pela primeira vez na TV Globo após grande sucesso no Globoplay. A obra criada por Cao Hamburger traz as protagonistas de 'Malhação: Viva a Diferença' Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) enfrentando os conflitos e transformações do começo da vida adulta.

fotogaleria

No episódio de estreia, um momento difícil reúne as amigas após seis anos sem se verem. A mãe de Tina acaba de falecer e todas se mobilizam para estarem presentes no velório. Morando nos Estados Unidos, onde trilha uma brilhante carreira acadêmica, Ellen (Heslaine Vieira) volta ao Brasil especialmente para acompanhar a cerimônia. Keyla (Gabriela Medvedovski) leva Tonico (Matheus Dias), agora com sete anos, para rever as madrinhas, mas o garoto prefere fazer bagunça a interagir com elas, de quem mal consegue se lembrar. Lica (Manoela Aliperti) chega sozinha ao local e fica constrangida quando seu olhar cruza com o de Samantha (Giovanna Grigio). Já Benê (Daphne Bozaski) conta com a companhia de Guto (Bruno Gadiol).O tempo de afastamento deixou marcas e talvez por isso há um estranhamento entre as cinco durante o reencontro. Ainda assim, Benê se sente à vontade para pedir abrigo na casa de Lica. Uma revelação feita por Guto nos dias seguintes ao velório termina abruptamente com o relacionamento iniciado nos tempos de escola. Mas a adaptação às mudanças e ao estilo de vida desprendido de Lica não será fácil para a jovem. "A Benê é uma pessoa muito organizada, pragmática, ela tem a vida toda planejada. Até então a vida dela estava toda funcionando bem, dentro de suas lógicas. Logo no começo da série, com o reencontro com as meninas, a vida muda. Coisas começam a acontecer que a fazem querer sair desse lugar em que estava, surgem novos desafios", analisa Daphne Bozaski. Com a chegada de Benê em sua casa, Lica se amima e digita uma mensagem no grupo ‘As Five’, na intenção de retomar de vez os laços que se dissolveram com o tempo.No segundo episódio, que irá ao ar nesta quinta, dia 28, Keyla entra em crise de identidade depois de experimentar várias roupas que Tina conseguiu para ela através de divulgação no seu perfil nas redes sociais. Na trama, Keyla vive os desafios de ser uma mãe jovem que cria o filho sozinha. Entretanto, com tantas preocupações, ela esquece de si mesma e cai na rotina. "A Keyla vai abrindo mão de si em função da vida que seguiu. O Tonico cresceu, as prioridades são outras e ela acaba abrindo mão de muitas coisas aos poucos. Reencontrar as meninas faz com que ela se questione sobre como está levando a vida. Acho que esse encontro é importante para a Keyla começar a olhar as situações de uma maneira diferente e passar a focar nela própria", explica Gabriela Medvedovisky.No mesmo episódio, Ellen (Heslaine Vieira) está determinada a entregar a tese do seu mestrado e acaba indo parar no hospital após tomar remédios para ficar acordada. Lica (Manoela Aliperti) se relaciona com uma mulher mais velha e se decepciona ao descobrir que ela é comprometida. Já Benê (Daphne Bozaski) fica encarregada de cuidar de Tonico (Matheus Dias) para que Keyla possa sair, mas o garoto não dá um minuto de sossego.'As Five’ é uma obra criada e escrita por Cao Hamburger, com Vitor Brandt, Jasmin Tenucci, Luna Grimberg e Ludmila Naves. Com supervisão artística de Fabrício Mamberti, a direção é de Rafael Miranda, Dainara Toffoli, Natália Warth e José Eduardo Belmonte. Exibida originalmente no Globoplay, a série vai ao ar na TV Globo a partir de hoje, dia 26, sempre às terças e quintas após 'Verdades Secretas'.