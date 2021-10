Cartunista se juntou ao filho para criar novo personagem - Reprodução

Publicado 27/10/2021 14:44 | Atualizado 27/10/2021 14:46

Rio - Mauricio de Sousa revelou, em entrevista recente para a 'BBC News Brasil', que planeja a criação de um personagem LGBTQIA+ para 'A Turma da Mônica'. O cartunista vem trabalhando ao lado do filho, Mauro Sousa, na composição do novo integrante da história.

"Vem vindo aí... Estou esperando um pouquinho que esteja cada vez mais aceita a posição do gay, principalmente. Eu tenho um filho, bem, que se assume homossexual e eu adoro meu filho. Ele cuida de uma parte tão importante da empresa, que é a de shows e espetáculos. E dá um nó no pessoal que já tem mais idade e mais experiência", contou.

"Estamos discutindo isso, sim. Estamos discutindo com os roteiristas, com o Mauro, com o pessoal próximo da gente aí para que haja um personagem positivo. Em todos os sentidos. Afinal de contas, quando eu tomei café uma vez com o Mauro e o marido dele, abri a janela, né?", afirmou o cartunista.