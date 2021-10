Anitta - reprodução do instagram

Publicado 30/10/2021 09:28 | Atualizado 30/10/2021 11:16

Rio - Após dizer que tinha esquecido sua fantasia de Halloween no Brasil , Anitta ousou em sua produção para curtir a data comemorativa nos Estados Unidos na companhia do rapper portorriquenho Anuel AA. A Poderosa se inspirou em um look usado por Karol G no clipe de 'Location', um feat. da colombiana com J.Balvin e o próprio Anuel AA.

Com peruca azul longa, bandana na cabeça e outra usando como top, jeans rasgado e botas, a cantora exibiu as curvas perfeitas e fez caras e bocas para as fotos. Anitta chamou até a atenção da rapper Cardi B. "Amei!", comentou ela na foto.