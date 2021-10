Jéssica Ellen - Globo / Victor Pollak

Jéssica EllenGlobo / Victor Pollak

Publicado 30/10/2021 07:00

Rio - A primeira temporada do reality show "The Masked Singer", da TV Globo, foi um sucesso. Um dos grandes talentos revelados pela atração foi a atriz Jéssica Ellen, de 29 anos, que mostrou seu lado musical no palco do programa e conseguiu esconder sua verdadeira identidade do público até o último minuto. No papel da Gata Espelhada, Jéssica levantou a plateia com sucessos de cantoras como Whitney Houston e Alicia Keys.

fotogaleria

A artista, que já tem alguns álbuns lançados, acredita que a experiência no reality show abriu portas para que o público conhecesse seu talento vocal. "O convite para o 'The Masked Singer' chegou no finalzinho de julho e eu achei ótimo, justamente por ser uma coisa lúdica, por ser diferente de tudo que já fiz na TV e pela possibilidade de as pessoas conhecerem mais a minha voz", relembra.

Dona do single recém-lançado "Jambeira Flor", Jéssica Ellen, que foi destaque na novela "Amor de Mãe", também da Globo, já desenvolve um trabalho na música desde 2018. "O desenvolvimento musical e minha relação com a música já vem de muito antes. Já vem sendo trabalhado desde 2018. A participação no programa serviu para que as pessoas conhecerem mais o meu trabalho", comemora.



Gata Espelhada

Mesmo familiarizada com a música, o caminho de Jéssica Ellen rumo a final do programa não foi fácil. Cantar e se apresentar usando as fantasias da atração foram um desafio e tanto. A atriz confessa que em alguns momentos se sentiu insegura, sem saber como seria a recepção do público. "Não sabia que poderia ir tão longe, minha participação foi meio difícil. A Gata Espelhada foi escolhida pouquíssimas vezes pela plateia, então foi super emocionante toda a minha trajetória", explica.

O figurino de Gata Espelhada foi outra dificuldade durante as apresentações. "Era muito difícil chegar com aquela fantasia. Ela não era pesada, mas era muito limitadora. Os espelhos eram de verdade, então eu não conseguia fazer muitos movimentos, era desconfortável. O focinho da gatinha era bem próximo do meu rosto, eu não conseguia respirar muito bem. O desconforto era mais no físico. Mas quando você entra no palco, alguma mágica acontece. Vem a música, a coreografia, os bailarinos e a gente abstrai um pouco."

Apesar das limitações, Jéssica Ellen tinha uma estratégia que norteou sua escolha das canções para as apresentações. "Na escolha do repertório, eu priorizei músicas que eu não estava acostumada a cantar, como música pop e canções em inglês, justamente para despistar a possibilidade das pessoas que conhecem a minha voz, evitar que a reconhecessem. A brincadeira do programa era confundir as pessoas e fazer com que demorassem a chegar no seu nome", diz a atriz, que foi muito bem sucedida no desafio, já que as celebridades mais citadas em palpites do público sobre a identidade da Gata Espelhada foram Mariana Rios e Jeniffer Nascimento.

Amor de Mãe e coronavírus

Mas, se tratando de desafios, Jéssica Ellen tira todos de letra. Neste ano, a artista debutou em uma novela das nove, horário nobre da Globo, que precisou ser gravada durante a pandemia do coronavírus. A atriz confessa ter se sentido insegura, mas comemora o sucesso da trama de Manuela Dias.

"A gente teve que inaugurar uma novela pausada, sendo reduzida e depois voltando. Como era uma novela realista, a Manuela (Dias, autora) junto com a direção escolheu abordar o tema do coronavírus na trama. Foi uma experiência desafiadora", relembra a atriz.

"Eu nunca tinha feito uma novela das nove. Fiquei muito insegura no início porque o público é diferente, é maior e mais diverso. Eu fiquei assustada, mas depois que a novela foi indo bem, tive um retorno muito positivo das pessoas."



Diferente da correta Camila, sua personagem em "Amor de Mãe", Jéssica Ellen sonha com outros tipos de papéis no futuro. "Sou doida para viver uma vilã, eu nunca vivi nenhum personagem assim. Acho que seria interessante explorar essa maneira de atuar."

Novos projetos

Questionada sobre seus próximos passos na carreira, Jéssica conta que mesmo após a recente participação no "The Masked Singer", os fãs já cobram sua participação em novos projetos. "Eu entendo que é um elogio, querem consumir meu trabalho e o que eu estou propondo como artista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante essas pausas porque ninguém é produtivo o tempo inteiro".



A atriz encara os pedidos por novos trabalhos com descontração. "Eu lido de uma maneira muito tranquila, inclusive, brincando. Eu faço caixinhas de perguntas no Instagram para interagir com o público, e quando têm essas perguntas, eu falo: ‘vamos trabalhar a ansiedade, vamos meditar um pouquinho...’", brinca a atriz, que gosta de manter um certo mistério.

"Quando a gente vai construindo nossa carreira, não criar tanta expectativa e ansiedade nas pessoas pode surpreender também."

*Reportagem de Letícia Pessôa, estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa