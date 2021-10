Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2021 18:42

Rio - Anitta se pronunciou após ser acusada de plágio em seu novo single, "Quiero Rumba", uma parceria com Dímelo Flow e Chimbala. Logo após o lançamento da faixa, nesta sexta-feira (29), internautas notaram a semelhança entre a canção e o funk "Rap das Armas", produzido por DJ Marlboro, que ganhou o Brasil ao integrar a trilha sonora de "Tropa de Elite" (2007) nas vozes da dupla MC Júnior e Leonardo.

Em seus Stories do Instagram, a Poderosa deu fim à polêmica e esclareceu que teve permissão de DJ Marlboro para criar "uma releitura" do hit original. "Tem muita gente me acusando de plágio. Gente, não é um plágio, é realmente uma versão, uma releitura de 'Rap das armas'. Eu pedi autorização, obviamente, antes de lançar, pro DJ Marlboro. Está tudo autorizado, as porcentagens divididas certinhas", declarou. "Vamo parar de reclamar e escutar, porque tá muito boa!", disparou a cantora de 28 anos.

Além de comemorar o lançamento de "Quiero Rumba", o produtor de "Rap das Armas" também deixou claro que não existe nenhuma tensão entre ele e a Garota do Rio. "Obrigado talentosa, poderosa, empreendedora e internacionalmente reconhecida Anitta, pela moral e o sempre reconhecimento e preservação de suas origens", escreveu em publicação nas redes sociais.

"Antes que alguém comece a insuflar a discórdia com desinformação, a Anitta pediu sim as autorizações devidas e deu nessa nova música os créditos devidos aos autores originais, Júnior e Leonardo da música 'Rap das Armas', que também é trilha do filme 'Tropa de Elite'", garantiu DJ Marlboro, que continuou:

"Enquanto outros nas terras tupiniquins que nasceram ontem, e não chegam aos pés da Anitta, acham que podem se apropriar e usar as músicas alheias sem as devidas autorizações e créditos aos autores originais, e mentem dizendo que pediram a retirada para se negar a dar a esses o reconhecimento, tenta enganar as pessoas dizendo que é uma homenagem, repito, homenagens não pagam as contas dos homenageados. Ninguém nunca verá como 'homenagem' a apropriação dos direitos alheios", pontuou o artista.

