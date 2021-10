Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeio - Reprodução/Instagram

29/10/2021

DIA, Fred conta que a nova etapa é mais legal do que imaginava, mas também mais dificil e intensa, além de proporcionar muitas desconstruções. Rio – Pais de primeira viagem, o youtuber Fred e a influenciadora Bianca Andrade, que desmentiram boatos de crise no casamento recentemente , estão felizes com a chegada do primeiro filho, o pequeno Cris, de apenas três meses. Em entrevista ao, Fred conta que a nova etapa é mais legal do que imaginava, mas também mais dificil e intensa, além de proporcionar muitas desconstruções.

“É o que eu e a Bianca conversamos: se a gente quisesse um filho para não viver as experiências, talvez não fosse o momento. Mas a gente quer viver as experiências, quer entender como é a fase da cólica, como é a evolução dos sentidos dele, descobrir o que ele gosta e o que não gosta. Então são perrengues ‘do bem’, digamos assim, que são gostosos de passar com ele”, diz o youtuber do canal "Desimpedidos".

Fred também comenta o pensamento de que apenas os pais vão ensinar aos seus filhos. Para o casal, acontece muito mais o contrário, pois eles possuem a “oportunidade de ver uma vida e uma personalidade sendo geradas do zero”. Não é à toa que os dois querem participar juntos das tarefas do dia a dia. Eles fazem de tudo, além de contar, claro, com o apoio dos familiares.

“Sem dúvidas, o maior aprendizado foi sobre a forma como enxergamos a vida. Eu e a Bianca sempre trabalhamos muito. Então, colocávamos nosso trabalho e nós mesmos como prioridade e, agora, é completamente diferente nossa prioridade é o Cris. Todos os planos que fizermos nas nossas carreiras, sempre vamos pensar antes nele e depois na gente”, revela Fred.

Descontrução

Fred revela que a paternidade já lhe proporciona muitas reflexões e um período de desconstrução, incluindo os nove meses de gestação e o momento do parto. Ele aproveita para falar sobre o tema com o seu público, formado por jovens em grande parte, para derrubar a ideia machista de que “a mulher que faz isso e o homem faz aquilo”. Na verdade, é tarefa da mãe e do pai participar igualmente da criação.

“Tem vários homens que falam que a ficha só cai quando você pega o bebê no colo. Isso não aconteceu comigo, a ficha já tinha caído há muito tempo. Muitos homens não acham que têm um papel importante na gestação. Vejo que é o contrário: nós, os pais, temos um papel muito importante, principalmente no parto. Alguns amigos me falavam ‘nossa, mas você vai ver o parto?’. Eu respondia: ‘claro, é meu filho que está ali, não é só minha mulher que gerou o bebê, o parto é nosso’, pensa Fred.

‘Para estar ali, eu me preparei muito, me doei muito, porque eu sabia o quanto seria importante para a Bianca e para o nosso bebê. Eu sou muito grato por ter vivido isso. Se eu não tivesse me dedicado, eu não teria tido essa vivência mágica que é o parto… É o que eu falo: azar dos pais que não estão presentes porque ver o nascimento do seu filho é incrível”, completa o youtuber.

Enxoval neutro

Antes do nascimento, Fred e Bianca já propuseram reflexões acerca da chegada de uma nova criança. No chá revelação de Cris, o casal optou por fazer um enxoval neutro. “Não quisemos celebrar o gênero, porque independente se fosse menino ou menina, estaríamos felizes da mesma forma. Então, celebramos o bebê. E temos uma história com o roxo: é minha cor favorita e também tem uma ligação forte com a Bianca, além de ser a fusão do rosa e o azul. Não concordamos com ‘rosa só para menina’ ou ‘azul só para menino’”, diz.

Fred conta que a ideia surgiu depois de um papo com a sua irmã, uma pessoa não-binária. “Outro ponto que também fez com que pensássemos nessa questão do chá revelação foi minha irmã: ela é uma pessoa não-binária. Quando contamos sobre o chá; ela perguntou: por que vamos celebrar o sexo da criança? E foi de uma maneira muito leve e isso fez com que refletíssemos sobre o assunto”, relembra ele.



Lado profissional

O dilema entre estar vida pessoal e vida profissional também atinge o dia a dia do casal. “Até falei com a Bianca um dia desses: a gente ama nosso trabalho, mas amamos mais ainda nosso filho e nossa vida como família. Estamos no processo de entender como equilibrar tudo. Claro que não é fácil porque estávamos acostumados a trabalhar de uma forma e agora é diferente. Mas não adianta só trabalhar e não viver, mas se estamos trabalhando é para viver momentos bons com nosso filho, usufruir do nosso suor e de tudo que conquistamos”, pensa ele.

Na véspera do ano da Copa do Mundo, Fred promete novidades para o canal Desimpedidos. “Já estamos planejando coisas para o Catar, além do que já fazemos tradicionalmente no canal… Do Fred apresentador e do entretenimento também vários projetos novos, tanto nas minhas redes quanto em plataformas de streaming. Porque a gente joga nas 11, então, não vamos ficar só no YouTube. Tenho muita vontade de ter um projeto na TV e outras plataformas, em breve”, finaliza.