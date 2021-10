Grazi Massafera e Alexandre Machafer - Reprodução

Publicado 29/10/2021 15:46 | Atualizado 29/10/2021 16:04

Rio - Depois de terminar o relacionamento com Caio Castro há dois meses, Grazi Massafera vive um novo affair. A atriz, que está no ar na reprise de "Verdades Secretas", foi vista circulando pelo Ceará com o diretor e produtor de filmes Alexandre Machafer. Os dois apareceram em fotos em um aeroporto e em praia, conforme divulgado pelo Colunista Leo Dias.

Grazi e Machafer estão hospedados em um luxuoso resort que fica localizado na cidade de Aquiraz, cidade litorânea do Ceará. Até o momento, eles não publicaram fotos juntos nas redes sociais, nem confirmaram o possível romance. A atriz e o diretor possuem amiga em comum, que teria apresentado os dois.



Quem é Alexandre Machafer?

Natural de Niterói, Machafer chegou a estudar Administração, mas decidiu seguir o caminho da arte e se formou em um curso profissionalizante de atuação, fazendo participação na novela "Rebelde", da Record. Apesar disso, seguiu carreira atrás das câmeras ao produzir e dirigir filmes e webséries.