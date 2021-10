Padre Fábio de Melo e Elisa Lucinda - Reprodução Internet

Publicado 29/10/2021 13:37 | Atualizado 29/10/2021 13:40

Rio - Elisa Lucinda voltou às redes sociais, nesta sexta-feira (29), para se retratar após contestar o celibato do padre Fábio de Melo. Em seu Twitter, a atriz de 63 anos manteve seu posicionamento contrário ao costume de religiosos se absterem de sexo mas afirmou que já tem conversado pessoalmente com o escritor.

"Só pra não deixar mais dúvidas: errei em julgar previamente nosso querido padre Fábio de Mello. Ainda que eu seja uma crítica do celibato como regra. Tenho conversado pessoalmente com ele e está tudo bem. Combinamos um café", escreveu a jornalista.

Só pra não deixar mais dúvidas: errei em julgar previamente nosso querido padre Fábio de Mello.Ainda que eu seja uma crítica do celibato como regra. Tenho conversado pessoalmente com ele e está tudo bem. Combinamos um café. — Elisa Lucinda (@lucindaelisa) October 29, 2021

A publicação também foi replicada na página de Facebook de Elisa, que acrescentou: "Perdão. Não quero guerra. Ainda mais com este padre que tem uma pregação do evangelho tão libertadora". As declarações foram feitas após o próprio religioso compartilhar uma reflexão que seguidores entenderam como uma indireta para Lucinda.

"As pessoas só conseguem humilhar em mim o que ainda não foi batizado pela humildade. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, muito menos eu fico vulnerável à humilhação. Se ainda me sinto diminuído ou menosprezado pelos outros, pode ser um indicativo de que ainda esteja sob a doma de minhas arrogâncias", declarou em postagem no Instagram.