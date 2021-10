Wesley Safadão - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2021 11:40

Rio - O cantor Wesley Safadão enviou, através de sua assessoria de imprensa, um comunicado sobre sua decisão de não aceitar um acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE) , que o acusa de ter furado a fila de vacinação contra a covid-19. O órgão ofereceu um acordo ao cantor para que a investigação sobre a vacinação irregular dele, de sua mulher, Thyane Dantas, e de sua funcionária, Sabrina Tavares, não avançasse. Para isso, o cantor teria que pagar um valor, ainda não especificado, a uma organização social.

"Infelizmente, não chegamos a um acordo por dois motivos. Primeiro, queriam que eu me declarasse culpado. Segundo, queriam que eu pagasse uma quantia equivalente a quase um milhão de reais, sendo que para um cidadão comum é infinitamente menor. O que saiu na imprensa é que quando eu soube que esse valor seria para doação para instituições, eu me neguei porque eu não queria fazer doação. Isso é mentira, um grande absurdo", disse o cantor.

"Não me neguei em nenhum momento a fazer doação até porque eu sempre fiz, e não faço só doação para minha cidade. Durante a pandemia foi uma das coisas que eu mais fiz. Faço de coração, com maior prazer, quem me acompanha sabe das minhas ações sociais. Durante a pandemia foram doados respiradores, toneladas de alimentos, milhares de famílias que demos suporte! Quero deixar bem claro que em nenhum momento furei fila, apenas tomei a vacina em outro lugar porque me orientaram dessa maneira, devido a lotação do meu lugar de origem", continuou.

"Se eu achasse que estava fazendo algo errado, ou cometendo um crime, vocês acham mesmo que eu publicaria? Claro que fico muito triste com tudo isso. Sei que errei, quem me conhece sabe meu coração e volto a dizer: jamais faria algo assim se soubesse que era errado", insistiu.

"Peço perdão à população da minha cidade, do meu país. Hoje realmente vi que fui mal assessorado sobre me vacinar em outro local. Me disseram que não tinha nenhum problema essa mudança e eu acreditei. Realmente fui mal orientado. Sei que errei e quero ser tratado como um cidadão e não da forma como estão querendo me tratar", finalizou.

Relembre o caso

Em 8 de julho de 2021, Thyane Dantas furou a fila da vacina contra a Covid-19. Ela tinha 30 anos e, na época, o calendário municipal de vacinação previa aplicação em pessoas com 32 anos ou mais. Já Wesley Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no mesmo dia, no Centro de Eventos do Ceará, mas foram a outro posto de vacinação, num shopping.

O caso é alvo de duas investigações — na Polícia Civil e no Ministério Público — e gerou um processo administrativo na Prefeitura de Fortaleza, em que uma servidora pública foi identificada e deve responder pela facilitação. Oito pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil.

Nesta quinta-feira, foi oferecido um acordo ao cantor. A oferta, no entanto, foi negada. "Oportunidade em que lhes foi oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, pelo Ministério Público... consistente em prestação pecuniária a ser destinada a entidade pública ou privada, com destinação social a ser indicada pela autoridade judiciária responsável pela homologação do possível acordo, contudo, a proposta não foi aceita pelos investigados e seu advogado", diz a certidão que consta no processo.