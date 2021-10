Bianca Andrade e mais famosos participam do Prêmio Jovem Brasileiro

Rio - Bianca Andrade e seu marido, Fred, participaram da edição 2021 do Prêmio Jovem Brasileiro, que aconteceu em um teatro de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Quem também participou do evento foi Diogo Melim, ex-namorado de Bianca, que estava com a atual namorada, a influenciadora digital Nanda Caroll. Famosos como Caio Castro, Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, MC Melody, Elana Velanária, Gleici Damasceno, entre outros, também prestigiaram a premiação.

