Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e Bruttusreprodução do instagram

Publicado 29/10/2021 08:41 | Atualizado 29/10/2021 09:09

Rio - Apaixonados! Diogo Nogueira compartilhou um vídeo em que resgata lembranças da gravação da música "Flor de Caña", que lançou recentemente nas plataformas digitais. No vídeo, o sambista aparece muito bem acompanhado de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, musa inspiradora da letra da canção.

"Lembrando do dia que a música nasceu! #tbt da gravação no estúdio! 'Flor de Caña' em todas as plataformas", legendou o sambista no vídeo, que Paolla se empolga, dança e beija o amado no meio da produção fonográfica.



Nos comentários, os fãs destacaram a felicidade do casal e elogiaram a música. "Lindos e perfeitos", disse uma seguidora. "Como é lindo o nascer da composição. Eles felizes", postou outra. "Não paro de ouvir nunca mais", revelou uma terceira.